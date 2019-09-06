Четыре из шести. "Спартак" Знарка набрал очки в каждой из трех игр в начале сезона КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" под руководством Олега Знарка завершил первую выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без поражений в основное время. В третьей встрече сезона красно-белые со счетом 2:3 в овертайме уступили московскому "Динамо".
Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7637 зрителей. В полном составе матч посетили регбисты ирландского клуба "Коннахт", который в субботу на футбольном стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" проведет товарищескую игру со сборной России. Россияне продолжают подготовку к Кубку мира, который стартует 20 сентября. Капитан российской национальной команды Василий Артемьев также не обошел стороной столичное хоккейное дерби, перед началом игры он принял участие в предматчевом шоу в атрибутике "Динамо" и пожелал удачи бело-голубым.
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок после победного матча с "Локомотивом" (5:2) произвел несколько изменений в составе. Вместо Андрея Кутейкина, Евгения Кулика, Максима Цыплакова и Евгения Круженкова в заявку на игру с "Динамо" попали Руслан Педан, Александр Кутузов, Денис Кокарев, Захар Шабловский, который не провел на льду ни одной смены. Место в воротах занял Никита Беспалов.
"У нас будет ротация состава, у нас достаточно возрастных хоккеистов, которые не смогут сыграть много матчей через день. [Вратарь "Спартака"] Юлиус Гудачек восстановится где-то 13 сентября", - пояснил на послематчевой пресс-конференции Знарок.
Тренеры хозяев решили сделать перестановку в первом звене, переместив к Вадиму Шипачеву и Дмитрию Яшкину Даниила Тарасова. Андре Петерссон же отправился в тройку к Ивану Игумнову и Миксу Индрашису, который вернулся в состав после пропуска прошлой встречи. Также вернулся в основу и Игорь Полыгалов, вне заявки остались Андрей Алексеев и Владимир Брюквин.
Дополнительную интригу принципиальному противостоянию "Динамо" и "Спартака" добавляло присутствие на скамейке красно-белых Знарка, который дважды приводил бело-голубых к победе в Кубке Гагарина. Множество игроков, принимавших участие в игре, также по ходу карьеры выступали за обе команды. Дмитрий Вишневский и Денис Кокарев дважды выигрывали с "Динамо" Кубок Гагарина, Яков Рылов провел в клубе семь сезонов, также цвета бело-голубых защищали Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш, Артем Федоров, Геннадий Столяров, Антон Злобин и Александр Кутузов. В составе "Динамо" бывших игроков "Спартака" было только двое - Михаил Григорьев и Полыгалов.
Игра неравенства
Первый период активнее начали хоккеисты "Динамо", однако своими шансами в большинстве бело-голубые не воспользовались и первая шайба оказалась в их воротах по истечении середины игрового отрезка. При игре на отложенном штрафе после щелчка Патрика Херсли от синей линии шайба попала в лицевой борт и отскочила на пятачок, откуда Яков Рылов переправил ее в ворота.
"Шайба отскочила от борта, Яков хорошо прочитал игру. Здесь маленькая площадка, и каждый бросок - шанс", - сказал Херсли.
После пропущенной шайбы динамовцы еще усилили давление на ворота гостей и дважды заработали численное преимущество. По ходу второго большинства защитник Юусо Хиетанен оказался расторопнее всех на пятачке после передачи Дмитрия Яшкина и поразил пустой угол ворот. Во втором периоде игроки "Динамо" старались проводить позиционные атаки, а спартаковцы опасно контратаковали, но забросить шайбу никто не сумел.
Третья двадцатиминутка началась с двух подряд удалений в составе "Динамо", но "Спартак" не воспользовался шансом выйти вперед. Хозяева же за семь минут до конца основного времени забросили вторую шайбу в большинстве, цели достиг сильный щелчок защитника Михала Чайковски. Однако в следующей же смене бело-голубые нарушили правила, за что были наказаны. Херсли кистевым броском от синей линии застал врасплох вратаря "Динамо" Ивана Бочарова.
Остаток основного времени прошел в непрерывных атаках "Динамо", результатом которых стало удаление в составе "Спартака" за 29 секунд до окончания третьего периода. Забросить в основное время динамовцы не смогли, а в овертайме, через две секунды после выхода удаленного хоккеиста Хиетанен оформил дубль и принес своей команде победу.
"Мы сегодня хорошо и эффективно играли в большинстве, это стало ключом к победе. Также не позволили "Спартаку" создать много опасных моментов. Неважно, кто забросил шайбы, была тяжелая игра, но самое главное, что мы выиграли, победа в дерби в начале сезона для нас очень важна. Иногда нужно играть проще, чтобы избежать ошибок, чаще бросать по воротам, доводить шайбу до вратаря, что мы сегодня хорошо делали", - отметил Хиетанен.
"Игра неравенства, голы забили защитники. Использовали большинство и пропустили в меньшинстве. Ребята настроились, бились, как могли на сегодняшний день, где-то нам улыбнулось счастье", - сказал Крикунов.
"Спартак" не проигрывает в основное время
По ходу межсезонья "Спартак" возглавил Олег Знарок, который трижды приводил свои команды к победе в Кубке Гагарина (дважды "Динамо" и один раз СКА). Болельщики красно-белых с оптимизмом восприняли приход авторитетного и опытного специалиста и возлагают на предстоящий сезон большие надежды. Знарок уже заявил, что целью красно-белых является Кубок Гагарина. После победы над "Локомотивом" он отметил, что команда еще не вышла из-под нагрузок.
"Спартак" в трех выездных матчах набрал четыре очка, набирая баллы в каждой игре. В стартовой встрече красно-белые в овертайме уступили рижскому "Динамо" (1:2). Красно-белые по-прежнему не могут найти свою игру в большинстве, над которой работали большую часть тренировочных сборов. "Меня больше волнует игра в большинстве, несмотря на то, что забили, меня не радует то, что мы делаем на льду", - отметил Знарок.
Также главный тренер "Спартака" подчеркнул, что ни в одной из встреч его команде не удалось провести на хорошем уровне все три периода. По его словам, в игре с рижским "Динамо" красно-белые провели одну хорошую двадцатиминутку, с "Локомотивом" - две. "Немножко не получилось сыграть все три периода хорошо, мы играли против хорошей команды", - сказал Знарок после встречи с "Динамо".
Рылов считает, что игроков "Спартака" в игре с "Динамо" подвела дисциплина и команда могла набрать максимум очков в первых трех играх чемпионата. "Все, что мы запланировали, сегодня сделали, только подвела дисциплина. Четыре очка - неплохой результат для команды, но мы могли выиграть и первую встречу, и сегодня", - подчеркнул Рылов.
8 сентября "Спартак" проведет первый домашний матч в новом сезоне, в котором примет минское "Динамо". По ходу первой домашней серии регулярного чемпионата красно-белые также сыграют с "Авангардом" (10 сентября), рижским "Динамо" (12 сентября) и "Сочи" (14 сентября).
"Динамо" идет без потерь
Московское "Динамо" одержало третью победу подряд на старте чемпионата. Ранее бело-голубые с одинаковым счетом 3:2, но в основное время, переиграли нижегородское "Торпедо" и минское "Динамо". В трех играх у столичного "Динамо" шайбы забрасывали хоккеисты двух пятерок - первой и номинально четвертой. Неплохо работала и первая бригада большинства во главе с Шипачевым, которая организовала пять заброшенных шайб.
"Динамо" одержало третью подряд победу над "Спартаком" в КХЛ. До этого красно-белые имели серию из шести выигрышей над принципиальным соперником. В нынешнем регулярном чемпионате команды встретятся между собой еще три раза, ближайшая игра состоится 5 января на "ЦСКА-Арене", где свои домашние матчи проводит "Спартак".
Бело-голубые с шестью очками единолично возглавляют таблицу Западной конференции. Также без потерь идут "Сочи" и рижское "Динамо", в активе которых по четыре очка после двух матчей. Четыре очка также имеют "Витязь", СКА, ЦСКА и "Спартак", занимающие, как и "Сочи" и рижане, места со второго по седьмое. Восьмым идет с тремя очками "Северсталь", девятым - "Торпедо (2). Аутсайдерами без очков являются минское "Динамо", "Локомотив" и "Йокерит".
На Востоке стопроцентные результаты показывают "Автомобилист" (первое место и шесть очков в трех матчах) и "Сибирь" (третье место и четыре очка в двух матчах), вторым идет с четырьмя баллами "Авангард". На четвертом-пятом местах располагаются "Салават Юлаев" и "Нефтехимик", имея по три очка. С шестого по 10-е места идут "Ак Барс", "Барыс", "Металлург", "Адмирал" и "Куньлунь", имея по два балла. Одно очко в активе "Трактора", без очков идет занимающий последнее место "Амур".
В следующей встрече "Динамо" на выезде 9 сентября сыграет с подмосковным "Витязем".