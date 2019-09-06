Четыре из шести. "Спартак" Знарка набрал очки в каждой из трех игр в начале сезона КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" под руководством Олега Знарка завершил первую выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без поражений в основное время. В третьей встрече сезона красно-белые со счетом 2:3 в овертайме уступили московскому "Динамо". Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7637 зрителей. В полном составе матч посетили регбисты ирландского клуба "Коннахт", который в субботу на футбольном стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" проведет товарищескую игру со сборной России. Россияне продолжают подготовку к Кубку мира, который стартует 20 сентября. Капитан российской национальной команды Василий Артемьев также не обошел стороной столичное хоккейное дерби, перед началом игры он принял участие в предматчевом шоу в атрибутике "Динамо" и пожелал удачи бело-голубым.

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок после победного матча с "Локомотивом" (5:2) произвел несколько изменений в составе. Вместо Андрея Кутейкина, Евгения Кулика, Максима Цыплакова и Евгения Круженкова в заявку на игру с "Динамо" попали Руслан Педан, Александр Кутузов, Денис Кокарев, Захар Шабловский, который не провел на льду ни одной смены. Место в воротах занял Никита Беспалов. "У нас будет ротация состава, у нас достаточно возрастных хоккеистов, которые не смогут сыграть много матчей через день. [Вратарь "Спартака"] Юлиус Гудачек восстановится где-то 13 сентября", - пояснил на послематчевой пресс-конференции Знарок. Тренеры хозяев решили сделать перестановку в первом звене, переместив к Вадиму Шипачеву и Дмитрию Яшкину Даниила Тарасова. Андре Петерссон же отправился в тройку к Ивану Игумнову и Миксу Индрашису, который вернулся в состав после пропуска прошлой встречи. Также вернулся в основу и Игорь Полыгалов, вне заявки остались Андрей Алексеев и Владимир Брюквин. Дополнительную интригу принципиальному противостоянию "Динамо" и "Спартака" добавляло присутствие на скамейке красно-белых Знарка, который дважды приводил бело-голубых к победе в Кубке Гагарина. Множество игроков, принимавших участие в игре, также по ходу карьеры выступали за обе команды. Дмитрий Вишневский и Денис Кокарев дважды выигрывали с "Динамо" Кубок Гагарина, Яков Рылов провел в клубе семь сезонов, также цвета бело-голубых защищали Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш, Артем Федоров, Геннадий Столяров, Антон Злобин и Александр Кутузов. В составе "Динамо" бывших игроков "Спартака" было только двое - Михаил Григорьев и Полыгалов. Игра неравенства Первый период активнее начали хоккеисты "Динамо", однако своими шансами в большинстве бело-голубые не воспользовались и первая шайба оказалась в их воротах по истечении середины игрового отрезка. При игре на отложенном штрафе после щелчка Патрика Херсли от синей линии шайба попала в лицевой борт и отскочила на пятачок, откуда Яков Рылов переправил ее в ворота. "Шайба отскочила от борта, Яков хорошо прочитал игру. Здесь маленькая площадка, и каждый бросок - шанс", - сказал Херсли.

После пропущенной шайбы динамовцы еще усилили давление на ворота гостей и дважды заработали численное преимущество. По ходу второго большинства защитник Юусо Хиетанен оказался расторопнее всех на пятачке после передачи Дмитрия Яшкина и поразил пустой угол ворот. Во втором периоде игроки "Динамо" старались проводить позиционные атаки, а спартаковцы опасно контратаковали, но забросить шайбу никто не сумел. Третья двадцатиминутка началась с двух подряд удалений в составе "Динамо", но "Спартак" не воспользовался шансом выйти вперед. Хозяева же за семь минут до конца основного времени забросили вторую шайбу в большинстве, цели достиг сильный щелчок защитника Михала Чайковски. Однако в следующей же смене бело-голубые нарушили правила, за что были наказаны. Херсли кистевым броском от синей линии застал врасплох вратаря "Динамо" Ивана Бочарова. Остаток основного времени прошел в непрерывных атаках "Динамо", результатом которых стало удаление в составе "Спартака" за 29 секунд до окончания третьего периода. Забросить в основное время динамовцы не смогли, а в овертайме, через две секунды после выхода удаленного хоккеиста Хиетанен оформил дубль и принес своей команде победу. "Мы сегодня хорошо и эффективно играли в большинстве, это стало ключом к победе. Также не позволили "Спартаку" создать много опасных моментов. Неважно, кто забросил шайбы, была тяжелая игра, но самое главное, что мы выиграли, победа в дерби в начале сезона для нас очень важна. Иногда нужно играть проще, чтобы избежать ошибок, чаще бросать по воротам, доводить шайбу до вратаря, что мы сегодня хорошо делали", - отметил Хиетанен. "Игра неравенства, голы забили защитники. Использовали большинство и пропустили в меньшинстве. Ребята настроились, бились, как могли на сегодняшний день, где-то нам улыбнулось счастье", - сказал Крикунов. "Спартак" не проигрывает в основное время По ходу межсезонья "Спартак" возглавил Олег Знарок, который трижды приводил свои команды к победе в Кубке Гагарина (дважды "Динамо" и один раз СКА). Болельщики красно-белых с оптимизмом восприняли приход авторитетного и опытного специалиста и возлагают на предстоящий сезон большие надежды. Знарок уже заявил, что целью красно-белых является Кубок Гагарина. После победы над "Локомотивом" он отметил, что команда еще не вышла из-под нагрузок. "Спартак" в трех выездных матчах набрал четыре очка, набирая баллы в каждой игре. В стартовой встрече красно-белые в овертайме уступили рижскому "Динамо" (1:2). Красно-белые по-прежнему не могут найти свою игру в большинстве, над которой работали большую часть тренировочных сборов. "Меня больше волнует игра в большинстве, несмотря на то, что забили, меня не радует то, что мы делаем на льду", - отметил Знарок.