Легкоатлет Шубенков надеется одержать победу на чемпионате мира в Дохе

ТАСС, 7 сентября. Российский бегун Сергей Шубенков хочет победить на предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Об этом сообщил сам спортсмен, чьи слова приводит пресс-служба Бриллиантовой лиги.

В пятницу Шубенков занял третье место в беге на дистанции 110 м с барьерами на финальном этапе Бриллиантов лиги, который проходил в Брюсселе (Бельгия). "Я доволен забегом, немного жаль, что не смог прийти вторым. Рад своему прогрессу и тому, что могу соревноваться без боли. Надеюсь выиграть чемпионат мира в Дохе", - сказал спортсмен.

Шубенков 16 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 13,12 секунды стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. Россиянин получил травмы плеча, колена, голеностопного сустава и был вынужден пропустить более двух месяцев.

Российский спортсмен является победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом Европы в помещении и бронзовым призером Универсиады. В 2017 и 2018 годах Шубенков побеждал на финальных этапах Бриллиантовой лиги.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.