Прядкин: Кокорину и Мамаеву важно сделать выводы после освобождения

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.

ГЛАЗГО /Шотландия/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Александр Кокорин и Павел Мамаев должны сделать правильные выводы после выхода на свободу. Об этом ТАСС в субботу заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

"Решение об условно-досрочном освобождении принято, ребята выйдут. Не мне их судить, они сами себя наказали и, думаю, определенные выводы сделали, далее все зависит от них. У нас в истории раньше были похожие события - люди возвращались и играли на самом высоком уровне. Ребята - профессионалы, но как публичным фигурам им нужно следить за своим поведением", - сказал Прядкин.

"Вернутся ли они в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, это лучше тренерам оценивать. Самое главное в этой ситуации - сделать соответствующие выводы", - добавил он.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.