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Футбол в России

РПЛ опубликует полный календарь сезона-2019/20 в субботу

Изначально планировалось, что календарь станет известен после того, как все клубы, участвующие в еврокубках, пришлют свои пожелания

ГЛАЗГО /Шотландия/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Календарь с точными датами матчей чемпионата России по футболу станет известен в субботу. Об этом ТАСС в субботу заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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Ранее Прядкин заявлял, что календарь станет известен после того, как все клубы, участвующие в еврокубках, пришлют свои пожелания. В Лиге чемпионов на групповом этапе примут участие "Зенит" и "Локомотив", на той же стадии Лиги Европы сыграют "Краснодар" и ЦСКА.

"Мы хотели опубликовать календарь в пятницу вечером. Сейчас идет не шероховатости даже, а решение некоторых вопросов. Правильно кто-то вечером написал - так получилось, что у ряда топовых команд достаточно интенсивная загрузка календаря. Сейчас мы решили его не печатать, поговорили с коллегами из РФС, в субботу он будет напечатан", - заявил Прядкин.

На данный момент известно, что девятый тур чемпионата России после паузы на матчи сборных пройдет с 13 по 16 сентября.

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Российский футбол
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