Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

23-летний Медведев оказался сильнее 28-летнего болгарина со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Теннисисты третий раз встретились друг с другом, теперь у россиянина две победы, у Димитрова - одна. В финале Медведев, имеющий пятый номер посева, сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован по итогам US Open, он поднимется на четвертую строчку.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Также он стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда до финала дошел серб Новак Джокович. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Димитров впервые играл в полуфинале Открытого чемпионата США. На турнирах серии Большого шлема он добирался до аналогичных стадий на Открытом чемпионате Австралии (2017) и Уимблдоне (2014). В рейтинге ATP болгарский спортсмен занимает 78-е место.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал Джокович.