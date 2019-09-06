Тарпищев: Медведев одержал над Димитровым гроссмейстерскую победу в полуфинале US Open

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал гроссмейстерскую победу в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) над болгарином Григором Димитровым и имеет все шансы на итоговый успех. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на субботу Медведев победил Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Он стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема. Тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. В финале Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).

"Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом, смог, а голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа", - сказал Тарпищев.

"Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трех сетах. Это облегчит восстановление", - добавил собеседник ТАСС.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован по итогам US Open, он поднимется на четвертую строчку.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.