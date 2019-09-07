Теннисист Медведев не верил в свой успех в полуфинале US Open против Димитрова

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев по ходу первого сета полуфинального матча Открытого чемпионата США (US Open) против болгарина Григора Димитрова не верил в свою итоговую победу. Об этом спортсмен рассказал после игры в эфире телеканала Eurosport.

В ночь на субботу Медведев победил Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Он стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема. Тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин.

"В первом сете плохо себя чувствовал, Григор [Димитров] был ближе к победе. По ходу стартовой партии мне казалось, что не смогу держать уровень, который предложил соперник. Потом получилось переломить игру и выйти в финал", - сказал 23-летний россиянин.

В финале Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24). 11 августа россиянин играл с Надалем в финале турнира в Торонто и уступил со счетом 3:6, 0:6. "Легко проиграл Рафаэлю [Надалю] в последний раз, если он выйдет, то постараюсь победить его. Я просто рад быть в финале, сейчас посмотрю второй полуфинал, наслажусь игрой и буду готовиться к матчу с победителем", - добавил Медведев.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован по итогам US Open, он поднимется на четвертую строчку.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.