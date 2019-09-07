Ионов: футболисты сборной России были готовы к давлению шотландских болельщиков

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки сборной России по футболу оказались готовы к давлению трибун стадиона "Хэмпден Парк" в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Шотландии. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник Алексей Ионов.

Сборная России в пятницу в Глазго одержала победу над шотландцами со счетом 2:1. После пяти туров команда под руководством Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, набрав 15 очков и отставая от лидирующих бельгийцев на 3 очка. 9 сентября россияне в Калининграде проведут следующий матч в рамках отбора на чемпионат Европы, соперником будет сборная Казахстана.

"Довольны результатом, добились поставленной задачи - победили на выезде. Ожидали, что будет тяжелый матч, давление с первых минут. Были готовы к этому. На меня это давление не действовало, даже понравилось", - сказал Ионов.

"Трудно сказать, какой момент был ключевым. Во втором тайме у нас было много шансов забить, нужно было их реализовывать. Марио Фернандес имел хороший момент, но вратарь здорово сыграл. Что касается матча со сборной Казахстана, мы настраиваемся на победу и не смотрим в турнирную таблицу", - добавил полузащитник.