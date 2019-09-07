Заслуженный тренер России Камельзон назвал героизмом победу Медведева в полуфинале US Open

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата США можно поставить на один уровень с героизмом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В ночь на субботу Медведев победил болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Он стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема. Тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин.

"Это уникальная победа, не важно, кто сыграет с ним, но впервые со времен Марата Сафина российский игрок вышел в финал турнира серии Большого шлема. Нам пришлось ждать 14 лет. В свое время Светлана Кузнецова победила в США, сейчас наши девочки немного сдали, но им на смену пришли мальчики, тройка Хачанов - Рублев - Медведев. То, что сотворил сегодня Даниил, я ставлю на один уровень с героизмом", - сказал Камельзон.

"Димитров на несколько лет старше и опытнее Медведева, он знает, что делать на корте, поэтому Григор сегодня вышел с определенным планом, втянул россиянина в длительное перебрасывание мяча, коротких розыгрышей почти не было. Поэтому Даниилу в первом сете было трудно, он себя неловко чувствовал, но на тай-брейке удача была на его стороне, сумел выдержать навязанную тактику. Сейчас никто в мире не играет сильнее Медведева решающие мячи. Второй и третий сет были для него тяжелыми, но он проявил русскую настойчивость, характер и свою харизму победителя, которая заложена в нем", - добавил специалист.

Теннисный интеллект в финале

В финале Медведев, имеющий пятый номер посева, сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24). Их матч завершится в субботу позднее.

"Медведев все видит, слышит и имеет собственное мнение. Зритель сегодня больше поддерживал россиянина, он сумел завести болельщиков и думаю, что на финале американцы будут симпатизировать именно Даниилу. Финальная игра станет сумасшедшей, думаю, что Медведев встретится с Надалем. У россиянина есть два дня отдыха, он посмотрит, во что будут играть эти ребята, верю в его сообразительность", - отметил Камельзон.

"Медведев - знамя российского тенниса, он будет на первых ролях еще многие годы. Я счастлив, что жил в эпоху Кафельникова и Сафина и дождался, что мы живем в эпоху Медведева. Он еще доставит нам много радости от тенниса", - заключил собеседник ТАСС.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.