В заявку на ЧМ-2019 войдут 22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Двадцать два российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на чемпионат мира. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, еще 35 спортсменов смогут поехать в Доху в случае, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до 16 сентября выдаст им разрешения для участия в международных стартах.
"Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус, - отметил Борзаковский. - Помимо этих спортсменов, у нас есть еще 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск. В женском марафоне мы не можем включить всех в заявку, поэтому теоретически еще 35 человек могут поехать на чемпионат мира. Мы надеемся, что они получат допуски на международные старты до 16 сентября, когда завершится срок подачи заявок".
Срок выполнения квалификационных нормативов на ЧМ-2019 завершился в ночь на 7 сентября. Задачу отбора на главный старт сезона выполнили 24 россиянина, имеющих на сегодняшний день нейтральный статус. Однако из-за проблем со здоровьем двоим из них - прыгуну с шестом Тимуру Моргунову и метательнице копья Екатерине Старыгиной - пришлось отказаться от поездки в Доху.
В число 22 вошли Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Алена Лутковская (все - прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Алексей Федоров (тройной прыжок), Максим Афонин, Александр Лесной (оба - толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина (все - метание молота), Илья Шкуренев (десятиборье), Яна Смердова, Василий Мизинов (оба - ходьба на 20 км), Федор Шутов (марафон), Полина Миллер (бег на 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (обе - бег на 400 м с барьерами), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами).
Среди тех, кто выполнил норматив на ЧМ-2019, но не получил пока нейтральный статус, присутствуют олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, победитель московского ЧМ-2013 в прыжках в длину Александр Меньков, обладательница золотой медали зимнего мирового первенства 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева, серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
О командном чемпионате России в Сочи
"Командный чемпионат России, который завершился вчера в Сочи, был последним отборочным стартом на чемпионат мира. В принципе, все прошло неплохо, только результатами многоборных турниров, где не выступали лидеры, я не очень доволен. Будем разбираться", - отметил Борзаковский.
По словам главного тренера, в Сочи был показан ряд хороших результатов. "Метатель молота Валерий Пронкин показал четвертый результат сезона в мире, выполнив при этом олимпийский норматив. Также в Сочи выполнила квалификационный норматив в Токио-2020 метательница диска Екатерина Строкова, у которой пока также нет допуска", - отметил собеседник ТАСС.
"На командном чемпионате в Сочи сумели использовать последнюю возможность отобраться на чемпионат мира имеющие нейтральный статус толкатель ядра Александр Лесной и прыгун тройным Алексей Федоров. Выполнили нормативы на ЧМ прыгун в высоту Даниил Цыплаков, бегуны Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина, но у этих троих пока нет допуска на международные старты", - заключил главный тренер.
Командный чемпионат России по легкой атлетике проходил в Сочи с 4 по 6 сентября.