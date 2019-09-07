В заявку на ЧМ-2019 войдут 22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Двадцать два российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на чемпионат мира. Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, еще 35 спортсменов смогут поехать в Доху в случае, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до 16 сентября выдаст им разрешения для участия в международных стартах. "Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус, - отметил Борзаковский. - Помимо этих спортсменов, у нас есть еще 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск. В женском марафоне мы не можем включить всех в заявку, поэтому теоретически еще 35 человек могут поехать на чемпионат мира. Мы надеемся, что они получат допуски на международные старты до 16 сентября, когда завершится срок подачи заявок".

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Срок выполнения квалификационных нормативов на ЧМ-2019 завершился в ночь на 7 сентября. Задачу отбора на главный старт сезона выполнили 24 россиянина, имеющих на сегодняшний день нейтральный статус. Однако из-за проблем со здоровьем двоим из них - прыгуну с шестом Тимуру Моргунову и метательнице копья Екатерине Старыгиной - пришлось отказаться от поездки в Доху. В число 22 вошли Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Алена Лутковская (все - прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Алексей Федоров (тройной прыжок), Максим Афонин, Александр Лесной (оба - толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина (все - метание молота), Илья Шкуренев (десятиборье), Яна Смердова, Василий Мизинов (оба - ходьба на 20 км), Федор Шутов (марафон), Полина Миллер (бег на 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (обе - бег на 400 м с барьерами), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами). Среди тех, кто выполнил норматив на ЧМ-2019, но не получил пока нейтральный статус, присутствуют олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, победитель московского ЧМ-2013 в прыжках в длину Александр Меньков, обладательница золотой медали зимнего мирового первенства 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева, серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. О командном чемпионате России в Сочи "Командный чемпионат России, который завершился вчера в Сочи, был последним отборочным стартом на чемпионат мира. В принципе, все прошло неплохо, только результатами многоборных турниров, где не выступали лидеры, я не очень доволен. Будем разбираться", - отметил Борзаковский.

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