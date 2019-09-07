Овечкин намерен в предстоящем сезоне преодолеть рубеж в 700 шайб в НХЛ

В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Овечкина 1211 очков (658 голов + 553 передачи) в 1084 встречах. Если ему удастся забить 42 гола, то он станет восьмым игроком, достигшим рубежа в 700 шайб.

"Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу, но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Было бы круто [преодолеть рубеж в 700 шайб в НХЛ], приятно находиться в такой компании и попадать в историю. Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим", - сказал Овечкин.

Овечкин в составе "Вашингтона" становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.