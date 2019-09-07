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Летние олимпийские виды спорта

Стал известен окончательный состав сборной России на ЧМ по велошоссе

Турнир пройдет в Англии с 22 по 29 сентября
Елизавета Ошуркова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Ошуркова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велошоссе определился с окончательным составом команды на чемпионат мира, который пройдет в графстве Северный Йоркшир. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

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"В состав мужской команды вошли Павел Сиваков, Александр Евтушенко, Александр Власов, Степан Курьянов, Дмитрий Страхов и Сергей Чернецкий", - сказал собеседник агентства. Ранее Абрамян сообщил ТАСС, что в состав женской команды вошли Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина и Мария Новолодская.

"Задачи у нас высокие – выиграть медали любого достоинства, - сказал Абрамян. - Что касается реального уровня нашей подготовки, то наибольших результатов надо ждать от мужчин и в частности – от Павла Сивакова, мы хотим завоевать квоту в индивидуальной гонке, и он будет пытаться это сделать. По групповой гонке будем смотреть, это лотерея, но у нас сбалансированный состав, и попадание в топ-5 будет хорошим показателем, особенно перед Олимпиадой, где трасса будет более сложной

В текущем сезоне Сиваков одержал победы в общем зачете многодневок "Тур Польши" и "Тур Альп" и стал девятым в генеральной классификации престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Евтушенко - бронзовый призер мирового первенства на треке, Чернецкий - победитель многодневок "Тур Фьордов" (2013) и арктической гонки Норвегии (2018), а также чемпион России 2016 года в индивидуальной гонке на время.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет с 22 по 29 сентября.

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