Фигурист Коляда в короткой программе будет выступать под композицию "Дига Дига Ду"

ТАСС, 7 сентября. Российский фигурист Михаил Коляда в короткой программе в сезоне-2019/20 будет выступать под композицию "Дига Дига Ду" джазового музыканта Дюка Эллингтона. Об этом спортсмен рассказал пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

В сезоне-2019/20 Коляда выступит на этапах Гран-при в Келоуне и Саппоро. Ранее фигурист заявил, что в произвольной программе будет выступать в образе Чарли Чаплина. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге Коляда исполнял короткую программу под песню группы "Скорпионс" "Ветер перемен".

"Если первый музыкальный вариант для короткой программы - "Ветер перемен" группы "Скорпионс" - мы искали достаточно долго, то с новым - "Дига Дига Ду" все сложилось быстро. Вместе с хореографом Ольгой Клюшниченко мы подбирали музыку, чем-то похожую на ту, под которую я катался в 2015 году, и которая была близка моему темпераменту. Новая программа как-то сразу "легла", программа танцевальная, она поднимает настроение, судьям понравилась. Понятно, со временем будем ее усложнять - катать с двумя четверными", - сказал Коляда.

"Сейчас короткая и часть произвольной у меня быстрые, но эти программы отличаются друг от друга. В "Чаплине" конкретный образ киногероя, а в "Дига Дига Ду" я предстаю обычным парнем, который влюбился и просто радуется жизни. Что касается программы под "Скорпионс", то, возможно, мы оставим ее на показательный номер. Программа хорошая, классная, почему нет", - добавил спортсмен.

Коляда является обладателем серебряной награды Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Также фигурист является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером первенств Европы, серебряным призером командного Кубка мира, двукратным чемпионом России.