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Поединок Нурмагомедов - Порье

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Поединок между спортсменами пройдет 7 сентября
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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Поединок пройдет в субботу в Абу-Даби. На официальной церемонии взвешивания, которая прошла в пятницу, оба спортсмена сделали необходимый вес - 70,3 кг. По правилам, бойцам после процедуры взвешивания разрешается набирать массу тела.
"Хабиб не будет тяжелым. Он набрал 8 кг", - сказал собеседник агентства.

Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, победив соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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