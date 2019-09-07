Бышовец: Дзюба и Жирков были катализаторами победы над шотландцами

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игра Артема Дзюбы и Юрия Жиркова стала ключевым фактором победы сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

"Вчера очевидна была разница в классе, индивидуальное мастерство наших футболистов гораздо выше шотландских, и оно принесло нам победу, - сказал Бышовец. - Здорово, что у команды есть умение выходить из трудной ситуации, после пропущенного мяча на 11-й минуте ребята переломили ход игры и владели преимуществом. Россияне грамотно использовали ошибки шотландцев, которые нередко ассистировали нашим ребятам в развитии атаки. В концовке матча сборная России отдала инициативу, и это создало впечатление борьбы, может быть, шотландцам даже удалось бы сравнять счет".

"Осталось хорошее впечатление от игры сборной России, победа дает основания к оптимизму. Что касается выхода из группы, то эта задача практически решена. Сейчас важно подготовиться к матчу со сборной Бельгии (16 ноября - прим. ТАСС). Может, необходимы эксперименты в составе, но в играх с более слабыми соперниками", - отметил Бышовец.

Среди всех футболистов российской команды Бышовец выделил игроков петербургского "Зенита" - Дзюбу и Жиркова. "Они выглядели вчера ярко. Дзюба и Жирков были катализаторами победы сборной России", - добавил специалист.

Следующий матч отборочного цикла россияне проведут 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана. Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. Лидируют бельгийцы (15 очков), третье место занимает сборная Казахстана (7), за ней следуют команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие сборные группы по итогам отборочного турнира.