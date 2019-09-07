Организаторы чемпионата России по аквабайку намерены увеличить количество участников

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" намерены продолжить работу по увеличению количества участников турнира. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный организатор турнира Михаил Ершов.

Чемпионат России 2019 года проходит в Казани и завершится в воскресенье. В нем принимают участие 60 спортсменов, что на 20 больше, чем на турнире прошлого года в Геленджике.

"Честно говоря, участников все равно еще мало, - сказал Ершов. - Если дальше будем идти в этом направлении, то их будет и 100, и 150, мы только начали этим заниматься, делаем какие-то ошибки, отлаживаем моменты. Мы планируем [увеличение количества участников], и если я в дальнейшем буду заниматься этим, я буду делать все для того, чтобы выиграть чемпионат России по аквабайку было сложнее, чем мировое первенство".