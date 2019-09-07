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Летние неолимпийские виды спорта

Ершов отметил важность включения детских соревнований в чемпионат России по аквабайку

На турнире в Казани впервые были включены детские соревнования во фристайле, в которых принимают участие спортсмены от 8 лет

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Главный организатор чемпионата России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" Михаил Ершов отметил значимость включения детского зачета фристайлистов в соревновательную программу турнира. Об этом он сообщил ТАСС в субботу.

На чемпионате России в Казани впервые были включены детские соревнования во фристайле. В состязаниях принимают участие спортсмены от 8 лет.

"Мы начали осваивать детскую программу, и теперь вопрос времени, когда у нас появятся чемпионы мира, - сказал Ершов. - В нынешнем году детский турнир не носит статус титульного, однако ребятам важно почувствовать себя в соревновательном режиме. С будущего года, надеюсь, мы будем все делать официально - вручать титулы, а также присваивать разряды".

Ершов также отметил необходимость включения женского соревновательного зачета, а также состязаний для возрастных спортсменов в программы турниров по аквабайку.

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