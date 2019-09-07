Нигматуллин: вратарь сборной России Гилерме не виноват в пропущенном голе от шотландцев

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме не виноват в эпизоде с пропущенным голом от команды Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

В пятницу подопечные Станислава Черчесова в Глазго одержали победу над шотландцами (2:1). Шотландская сборная открыла счет в матче на 11-й минуте встречи после того, как мяч отскочил от рук Гилерме.

"Это был скорее несчастный случай. Это была сложная ситуация, было не понятно, выбьет ли Георгий Джикия мяч перед этим или нет. Мяч резко выскочил на вратаря, а он не успел нормально среагировать на это, так что Гилерме скорее не вытащил, нежели совершил какую-то ошибку. А в целом он находится в порядке, вчера хороший матч провел", - сказал Нигматуллин.

В 2015 году Гилерме, который родился в Бразилии, получил российское гражданство. В составе сборной России голкипер дебютировал в марте 2016 года в товарищеском матче против команды Литвы (3:0). Всего в составе национальной команды он провел девять матчей, в которых пропустил шесть голов, в шести играх он сыграл "на ноль".

Следующий матч отборочного цикла россияне проведут 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана. Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. Лидируют бельгийцы (15 очков), третье место занимает сборная Казахстана (7), за ней следуют команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие сборные группы по итогам отборочного турнира.