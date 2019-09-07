Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Италии

Финиш гонки прошел под машиной безопасности. За несколько кругов до окончания заезда в тяжелую аварию попал австралиец Алекс Перони (Campos). Гонщик на высокой скорости наехал на поребрик, который находился за пределами трассы, в результате чего его болид взлетел в воздух, несколько раз перевернулся и упал на заградительное ограждение. Пилот не получил травм в этой аварии.

19-летний гонщик стартовал с восьмой позиции, но уже к седьмому кругу опередил шестерых соперников и вышел на второе место, а ближе к концу гонки вышел в лидеры и одержал победу. Второе и третье места заняли его партнеры по команде - новозеландец Маркус Армстронг и индиец Джехан Дарувала.

"После трудной квалификации мы провели очень хорошую гонку, настрой был боевой, - приводит слова Шварцмана пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является пилот. – Мы знали, что в Монце можно обгонять, поэтому задача была – ехать спокойно и обгонять всех, кого сможем, что мы и сделали – к середине гонки я стал уже вторым. На рестарте я опасался, что могут возникнуть какие-то риски, но все прошло хорошо, после двух кругов, когда появилась возможность использовать DRS, я подъехал к Армстронгу. Он решил пропустить меня, чтобы, видимо, держаться в слип-стриме позади моей машины и самому воспользоваться DRS; я очень доволен, что машина позволяла держаться на дистанции, достаточной чтобы он не мог меня атаковать".

"Под конец гонки из-за аварии на трассе появился сейфети-кар. Слава богу, пилот той машины, Алекс Перони, не пострадал, ведь авария была серьезной. Я очень рад, что при старте с восьмого места мне удалось выиграть и мы набрали очень важные для чемпионата очки. Завтра у нас еще одна гонка, и важно так же хорошо стартовать и набрать как можно больше очков", - добавил российский гонщик.

Шварцман, который также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", упрочил лидерство в личном зачете чемпионата, имея в активе 179 очков. Уже во второй гонке этапа в Италии, которая пройдет в воскресенье, он может досрочно оформить титул. Для этого ему необходимо набрать на 14 очков больше Дарулавы, который занимает второе место в чемпионате, отставая от россиянина на 35 очков. Во второй гонке максимально можно набрать 17 очков.