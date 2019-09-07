Холифилд, Абрахам и Льюис посетят чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге

ТАСС, 7 сентября. Бывшие чемпионы мира по боксу среди профессионалов панамец Роберто Дюран, американец Эвандер Холифилд, британец Леннокс Льюис и немец Артур Абрахам посетят чемпионат мира среди любителей в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Жуков не сомневается в успешном проведении ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Ранее федерация сообщала, что турнир в качестве гостей также посетят известные боксеры Софья Очигава, Рахим Чахкиев, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков, Вячеслав Яновский, Дмитрий Кудряшов, Григорий Дрозд, Анатолий Александров, Альберт Селимов, Олег Саитов.

Церемония открытия турнира пройдет в воскресенье в конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

"Церемония открытия будет шикарной, - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Все детали церемонии открытия раскрывать не буду, но, поверьте, шоу будет грандиозным. Мы покажем историю бокса, как он развивался, ведь кулачные бои появились очень-очень давно, а британцы лишь ввели правила в этот вид единоборств. И сейчас бокс является зрелищным и одним из самых популярных видов спорта, им интересуются все слои населения".

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге продлится до 21 сентября. Всего в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны.