Чемпион UFC Нурмагомедов после боя с Порье может провести поединок в России

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье может провести поединок в России. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошел именно в России, - сказал Дмитриев. - Знаем, что этого бы очень хотел как сам Хабиб, так и его многочисленные российские поклонники. Этот вопрос находится в глубокой степени проработки с нашими партнерами из UFC, и мы надеемся на его положительное решение".

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

"Беспрецедентно высокое присутствие бойцов из России в зарубежном турнире UFC, а в Абу-Даби примет участие сразу восемь российских атлетов, говорит о международном признании профессионального уровня наших спортсменов, который со временем будет только расти, - продолжил Дмитриев. - Мы рады, что благодаря усилиям РФПИ и его международных партнеров индустрия MMA набирает популярность в России, о чем свидетельствует тот факт, что трансляция боев в этот раз будет впервые показана на Первом канале".

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.