Лучница Перова не смогла победить в финале КМ из-за того, что не находится на пике формы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2017 года в стрельбе из классического лука россиянка Ксения Перова не смогла победить в финале Кубка мира в Москве из-за того, что не находится на пике формы. Об этом она рассказала журналистам в субботу.

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"Сама до сих пор не поняла, почему стрелы не хотели попадать в цель. Виноваты не только стрелы, но и я, просто я считаю, что не нахожусь на пике формы, - сказала Перова. - Конец сезона, поэтому пошли ошибки, они уже наработались так, что нужно уже в ноябре-декабре устроить тренировочный сбор, который будет нацелен на переучивание от ошибок, что у нас называется "чиститься от ошибок". Конечно, печально, обидно, хотелось показать достойный результат, но, во-первых, соперница была достойной, она очень метко стреляет и находится на пике формы".

Спортсменка отметила, что ветер мешал прицеливанию. "Тренируясь на запасном поле, я заметила, что ветер начинает подниматься. Придя на корт, я это отметила, хоть и стоят трибуны, есть ветровые преграды, но ветер дует, немного сбивает прицел, приходится выносить", - заявила Перова.

"Болельщики молодцы, поддерживают, от них чувствуется тепло. Спасибо им. Сейчас небольшой отдых, дней десять, и все заново", - заключила она.

Перова также является серебряным призером Олимпиады 2016 года в командных соревнованиях и чемпионкой мира 2015 года в командах.

Не справилась с волнением

В другом четвертьфинале россиянка Саяна Ли уступила Кан Чэ Ён из Южной Кореи.

"Обидно, не хватило чуть-чуть. Это было очень волнительно, соперник был очень сильный, она номер один в мировом рейтинге. Я настроилась очень серьезно, показала борьбу до последнего, как смогла, но последним выстрелом не удержала. Обидно, что подвела страну, было много болельщиков, не хватило, наверное, удачи, и сама волновалась сильно", - заявила Ли журналистам.

Спортсменка выразила восхищение уровнем организации соревнований. "Это просто грандиозно, это огромное событие, организация просто на высшем уровне. Другие финалы Кубка мира даже рядом не стояли, если честно", - сказала Ли.

Финал Кубка мира в Москве завершится в субботу.