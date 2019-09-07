Кан Чэ Ён из Южной Кореи стала победительницей финала КМ в стрельбе из классического лука

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Южнокореянка Кан Чэ Ён стала победительницей финала Кубка мира в стрельбе из классического лука. Соревнования проходят в спорткомплексе "Лужники" в Москве.

В матче за золото она оказалась сильнее представительницы Тайваня Дань Ядин. В матче за бронзовые награды китаянка Чжэн Ичай победила соотечественницу Ань Цисюань. Россиянки Ксения Перова и Саяна Ли завершили выступление на стадии четвертьфинала.

23-летняя Кан Чэ Ён является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств.

Финал Кубка мира в Москве завершится в субботу позднее. Россия впервые принимает международные соревнования по стрельбе из лука подобного уровня.