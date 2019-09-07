Матч "Зенит" - "Арсенал" откроет программу девятого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 сентября. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На эту тему

Откроет программу девятого тура встреча между петербургским "Зенитом" и тульским "Арсеналом". Игра пройдет 13 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

14 сентября пройдут матчи "Спартак" - "Урал" (16:30) и "Сочи" - "Локомотив" (19:00). 15 сентября будут сыграны матчи "Оренбург" - "Рубин" (14:00), "Тамбов" - ЦСКА (16:30), "Краснодар" - "Крылья Советов" (19:00). Завершится программа тура 16 сентября матчами "Динамо" - "Уфа" (20:00) и "Ростов" - "Ахмат" (20:30).

Расписание следующих туров будет опубликовано позднее. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что задержки с публикацией полного календаря с точными датами матчей чемпионата России связаны с пожеланиями клубов, участвующих в еврокубках.