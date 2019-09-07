Президент "Барселоны" уверен, что Месси не покинет клуб до 2021 года

ТАСС, 7 сентября. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу выразил уверенность, что аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет команду до окончания срока действующего контракта, несмотря на пункт, который позволяет ему досрочно разорвать соглашение. Комментарий Бартомеу приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Договор с 32-летним футболистом рассчитан до июня 2021 года. Согласно его условиям, игрок может досрочно прекратить сотрудничество с клубом.

"Его [Лионеля Месси] соглашение было подписан два года назад. За год до окончания его срока, перед началом сезона-2020/21, он может покинуть "Барселону", завершить карьеру или отправиться туда, куда захочет. Аналогичная опция была в контрактах Хави, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля. Но я не переживаю, поскольку Лео предан "Барселоне" и не собирается играть за другую команду, не сомневаюсь, что он будет играть в "Барселоне" еще много лет, он останется в клубе после 2021 года, когда закончится его контракт", - сказал Бартомеу.

Ранее испанское издание El Pais сообщала, что Месси может разорвать соглашение с клубом в любое летнее трансферное окно, поскольку аргентинцу была дана возможность самому принимать решение о своем будущем по окончании каждого сезона (до 30 июня) по достижению 32-летнего возраста. 32 года Месси исполнилось 24 июня.

В текущем сезоне Месси пока не сыграл ни одного матча за каталонский клуб из-за травмы. В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" после трех туров занимает восьмое место, набрав четыре очка. Следующий матч клуб из Барселоны проведет дома против "Валенсии" 14 сентября.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".