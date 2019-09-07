Перед женской сборной РФ по борьбе на ЧМ поставлена задача завоевать лицензии на Игры-2020

ТАСС, 7 сентября. Главной задачей женской сборной России по борьбе на предстоящем чемпионате мира является завоевание олимпийских лицензий. Об этом заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев, цитирует которого пресс-служба организации.

В состав женской сборной России на чемпионат мира вошли Екатерина Полещук (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг), Мария Кузнецова (до 62 кг), Инна Тражукова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

"Среди задач, которые стоят перед командой на чемпионате мира, на первое место я бы поставил завоевание лицензий, и, конечно, я верю, что этот план наши спортсменки смогут перевыполнить и завоевать медали. Эта новая, в каком-то смысле экспериментальная, команда должна утвердить себя в этих весовых категориях, поверить, что она может побеждать и с боевым настроем вступать в олимпийский сезон, - сказал Муртузалиев. - Мы не должны сдаваться просто так, не должно быть безволия. Потому что даже сильный соперник дрогнет, чувствуя такой настрой, я верю в нашу команду и ее успех".

"В августе мы провели большое совещание с приглашением всех тренеров сборной, где поставили перед ними задачу - работать на результат. Мне не нужна работа ради работы, мне не нужна массовость в национальной сборной, нужна точечная работа на результат. По итогам чемпионата мира будет оцениваться работа каждого тренера и специалиста. По результатам спортсменок, за которых они отвечают, будем индивидуально решать вопрос, кто достоин дальше работать в национальной команде, а кто должен освободить место для другого специалиста", - добавил Муртузалиев.

Чемпионат мира пройдет в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. По его итогам по шесть лучших спортсменок в каждой олимпийской категории завоюют лицензии на Игры в Токио.