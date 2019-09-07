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Летние олимпийские виды спорта

Колобков: международная федерация довольна организацией КМ по стрельбе из лука в Москве

Соревнования проходят в столице на территории спорткомплекса "Лужники"
Министр спорта РФ Павел Колобков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) довольна организацией финала Кубка мира в Москве. Об этом журналистам в субботу заявил министр спорта России Павел Колобков.

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Соревнования проходят на территории спорткомплекса "Лужники".

"Сегодня большой спортивный день, прекрасная погода, в Москве День города, завершается финал Кубка мира по стрельбе из лука. После 1980 года в нашей стране не было подобных соревнований, и нам впервые предоставили право проведения такого турнира. Финал Кубка мира проходит в новом формате, который привлекает зрителей. Турнир проходит очень динамично и интересно, жалко, что наши девушки, на которых мы надеялись, проиграли, но он проиграли в борьбе, у них есть все шансы, чтобы на Олимпиаде выступить более успешно", - сказал Колобков.

"Здесь присутствуют президент международной федерации и спонсоры соревнований. Международная федерация очень довольна, очень рада, что пришла в Россию с такими соревнованиями, отмечает прекрасную организацию", - добавил он.

Финал Кубка мира в Москве завершится в субботу. Россия впервые принимает международные соревнования по стрельбе из лука подобного уровня.

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