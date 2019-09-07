{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Попова волновалась перед выступлением на открытых прокатах сборной России

Спортсменка отметила, что у нее давно не было соревновательного опыта

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Бетина Попова волновалась перед исполнением ритм-танца на открытых прокатах сборной России. Об этом спортсменка рассказала журналистам в субботу.

Открытые прокаты российских фигуристов проходят на МСА "Лужники" в субботу. Бетина Попова и Сергей Мозгов исполнили ритм-танец под музыку из фильма "Кабаре".

"Зрители были очень классные, такая атмосфера помогает. Для меня было волнительно выступать здесь, до этого была куча травм, обстоятельств, давно не было соревновательного опыта, - сказала Попова. - Сейчас мы уже забыли об Универсиаде, надеемся поехать на главные старты в этом сезоне".

Большинство фигуристов выступает на открытых прокатах в тренировочной одежде, но Попова и Мозгов вышли на лед уже в готовых красочных костюмах.

"Выбор музыки предполагает такие образы, они не могли быть спокойными. Вдохновлялись фильмом, образы брали оттуда. Раза три посмотрели его в этом сезоне, чтобы перенять все фишки и ужимки", - отметила фигуристка.

Попова и Мозгов являются чемпионами Универсиады 2019 года в Красноярске. В прошлом сезоне спортсмены также выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое). Сезон-2019/20 фигуристы начнут на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 25 по 27 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Фигурист Воронов поблагодарил олимпийского чемпиона Соловьева за постановку программы
Россиянин отметил, что короткую программу ему ставил олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Соловьев
Читать полностью