Фигуристка Попова волновалась перед выступлением на открытых прокатах сборной России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Бетина Попова волновалась перед исполнением ритм-танца на открытых прокатах сборной России. Об этом спортсменка рассказала журналистам в субботу.

Открытые прокаты российских фигуристов проходят на МСА "Лужники" в субботу. Бетина Попова и Сергей Мозгов исполнили ритм-танец под музыку из фильма "Кабаре".

"Зрители были очень классные, такая атмосфера помогает. Для меня было волнительно выступать здесь, до этого была куча травм, обстоятельств, давно не было соревновательного опыта, - сказала Попова. - Сейчас мы уже забыли об Универсиаде, надеемся поехать на главные старты в этом сезоне".

Большинство фигуристов выступает на открытых прокатах в тренировочной одежде, но Попова и Мозгов вышли на лед уже в готовых красочных костюмах.

"Выбор музыки предполагает такие образы, они не могли быть спокойными. Вдохновлялись фильмом, образы брали оттуда. Раза три посмотрели его в этом сезоне, чтобы перенять все фишки и ужимки", - отметила фигуристка.

Попова и Мозгов являются чемпионами Универсиады 2019 года в Красноярске. В прошлом сезоне спортсмены также выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое). Сезон-2019/20 фигуристы начнут на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 25 по 27 октября.