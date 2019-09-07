Колобков: сборная России по футболу близка к выходу на чемпионат Европы 2020 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Победа в следующем матче над сборной Казахстана практически гарантирует российским футболистам выход на чемпионат Европы 2020 года. Таким мнением в субботу с журналистами поделился министр спорта России Павел Колобков.

В пятницу сборная России в гостях обыграла шотландцев со счетом 2:1. В следующем туре отборочного турнира национальная команда проведет матч против казахстанцев на стадионе в Калининграде. Игра пройдет 9 сентября.

"Я уже поздравил Станислава Саламовича (Черчесова, главного тренера сборной - прим. ТАСС), конечно, ребята молодцы, это был важнейший матч, в котором одержана волевая победа. Ребята смогли выиграть и превзойти по игре достаточно крепкую европейскую команду. Думаю, эта победа придаст сил сборной, важно в следующем матче выиграть у Казахстана, и тогда наша команда практически обеспечит себе право на участие в чемпионате Европы 2020 года и будет спокойно к нему готовиться", - заявил Колобков.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков).