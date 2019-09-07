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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Синицина и Кацалапов сообщили, что готовились к новому сезону в Белоруссии

Спортсмены рассказали, что им нравится музыка из мюзикла "Поющие под дождем", под которую они исполняют новую короткую программу
Виктория Синицына и Никита Кацалапов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Виктория Синицына и Никита Кацалапов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов проходили подготовку к новому сезону на Олимпийской базе зимних видов спорта в Минске. Об этом танцевальный дуэт рассказал журналистам в субботу после выступления с короткой программой на контрольных прокатах на МСА "Лужники".

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"Мы практически не общались с прессой в этом межсезонье - сначала надо что-то сделать, а потом уже об этом говорить. Мы работали на сборе на Олимпийской базе зимних видов спорта в Минске пять недель. У меня были некоторые неполадки со здоровьем, но мы все вылечили, и в августе вернулись в Москву дорабатывать программы, накатывать их целиком", - сообщил Кацалапов.

Спортсмены рассказали, что им очень нравится музыка из мюзикла "Поющие под дождем", под которую они исполняют свою новую короткую программу. "Эту музыку нам предложил наш тренер Александр Жулин - она просто крутая, сразу нам понравилась, - рассказал фигурист. - Сейчас мы нацелены только на самые лучшие результаты, на хорошие прокаты и качественное катание. Надо максимально вычистить программы, в этом отношении нам очень помогают контрольные прокаты на публике".

Фигуристы признались, что очень соскучились по атмосфере соревнований. "Мы очень соскучились по этому чувству, - рассказала Синицина. - Суперкруто начинать сезон здесь, на арене "Лужников" перед публикой. Плюс оценки нам здесь не ставят, это снимает определенную нервозность. А нам сегодня очень хотелось показать зрителям нашу новую программу достойно".

Синицина и Кацалапов в прошлом сезоне завоевали серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония), были четвертыми на чемпионате Европы в Минске.

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