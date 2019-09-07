Колобков: итоги КМ для сборной России по баскетболу объясняются объективными причинами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу выступила на Кубке мира в Китае в пределах возможного, учитывая ослабленный состав. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта России Павел Колобков.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира в Китае, однако ранее благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио. На соревнованиях в Китае сборной России не смогли помочь защитники Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Иван Ухов и Дмитрий Кулагин, а также центровые Тимофей Мозгов и Джоэл Боломбой.

"В таком выступлении баскетбольной сборной есть объективные причины, команда выступила в сильно ослабленном составе. При этом мы увидели очертания новой команды, Сергей Базаревич молодец, он сделал максимум из того, что возможно, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило. Впереди еще отборочный цикл, еще есть шанс отобраться на Олимпийские игры. Надеюсь, что наша команда все-таки отберется в Токио", - заявил Колобков.

По итогам Кубка мира напрямую на Игры попадут семь сборных. 16 лучших команд по итогам Кубка мира, исключая тех, кто отобрался на ОИ-2020 напрямую, и 8 команд (по два представителя Европы, Азии и Океании, Африки и Южной Америки), не отобравшихся по итогам Кубка мира и стоящие выше в рейтинге Международной федерации баскетбола, примут участие в четырех квалификационных турнирах. Победитель каждого из турниров получит путевку на Игры.