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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Коляда намерен исполнять два четверных в короткой программе на этапах Гран-при

На контрольных прокатах россиянин показал не самое удачное выступление в короткой программе
Михаил Коляда Валерий Шарифулин/ТАСС
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Михаил Коляда
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что намерен исполнять в своей короткой программе на этапах серии Гран-при два прыжка в четыре оборота. Об этом фигурист сообщил журналистам в субботу после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной в МСА "Лужники".

"На этапах Гран-при постараюсь исполнить два четверных прыжка, посмотрим каких, получаются и лутц, и сальхов", - сообщил спортсмен.

Коляда в субботу показал не самое удачное выступление с короткой программой: "Можно сказать, что недоволен прокатом, наверное, это из-за начала сезона. Я восстановился после травм, к тренировкам приступил с середины июля, - рассказал фигурист. - Решил сменить программу, потому что лирика не ложилась на душу третий год подряд".

В сезоне-2018/19 фигурист Коляда стал шестым на чемпионате мира в японской Сайтаме, пятым на чемпионате Европы в Минске.

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