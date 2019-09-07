Фигурист Алиев признался, что испытывает проблемы с психологией в начале сезона-2019/20

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев считает своей основной проблемой психологию, ему нужно работать над собой в этом отношении. Об этом он рассказал журналистам в субботу после выступления с короткой программой на предсезонных контрольных прокатах сборной.

"Я недоволен прокатом, настрой был положительный, но моя основная проблема - это психология. Это ответственное мероприятие, мы показываем наши программы судьям, зрителям, но у меня не получилось. Нужно работать над собой и научиться быть в нужное время в своей тарелке, пока я так не могу", - рассказал Алиев.

Фигурист сорвал во время проката короткой программы четверной лутц.

"Сорвал лутц, сделал каскад три плюс три, потом упал. Дальше нужно было собраться, но не вышло. Это межсезонье прошло очень плодотворно, мы накатывали программы, травм не было, хотелось подготовить себя", - сообщил Алиев.