Колобков: вопрос о лимите на легионеров в КХЛ требует совокупного решения всех аспектов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос об изменении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) требует совокупного решения всех аспектов. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта России Павел Колобков.

В пятницу на заседании правления КХЛ президент ЦСКА Игорь Есмантович выступил с предложением смягчить ограничение на количество иностранных игроков в российских командах лиги. На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять на матч не больше пяти иностранных игроков.

"Есть много объективных обстоятельств, есть и позиция федерации, и КХЛ, это его [Есмантовича] личная позиция. Нельзя просто так изменить, нужно проанализировать, как лимит на легионеров отразился на позиции сборных, на популярности вида спорта. Надо принимать решение в совокупности", - заявил Колобков.

В конце декабря 2018 года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что готов отменить лимит на легионеров.