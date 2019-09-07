Фигурист Воронов поблагодарил олимпийского чемпиона Соловьева за постановку программы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов поблагодарил Дмитрия Соловьева за постановку своей короткой программы. Об этом спортсмен сообщил в субботу журналистам после показа короткой программы на открытых прокатах сборной России в МСА "Лужники".

"Поставил себе цель и иду к ней, сегодня был маленький шажок. Выступать в "Лужниках" было большим удовольствием, тут очень камерная обстановка, все знакомо с детства. На данный момент эмоции у меня внутри есть, но что их показывать, это же маленький шажок. Рассказывать о своей цели не буду, это как загадать желание и всем рассказать", - сказал Воронов.

Спортсмен отметил, что короткую программу ему ставил олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Соловьев, который выступал в танцах на льду. "Очень благодарен ему за то, что нашел время со мной поработать, это был интересный опыт. В произвольной он тоже много помогал, но над ней мы работали совместно", - добавил фигурист.

31-летний Воронов является двукратным призером чемпионатов Европы.