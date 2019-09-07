Российская лучница Осипова уверена, что ее ждет успех на Олимпиаде-2020 в Токио

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россиянка Елена Осипова нацелена на успешное выступление в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом она рассказала журналистам в субботу.

В субботу Осипова и Эрдэм Ирдынеев завоевали серебряную медаль на финальном этапе Кубка мира в стрельбе из классического лука в миксте, проиграв в решающем матче представителям Южной Кореи. Соревнования проходят в спорткомплексе "Лужники" в Москве. Бронзовые награды в данном виде программы не разыгрывались.

"Южнокорейцы сильны, это одни из мировых лидеров, но с ними можно бороться, и российские спортсмены с этим справляются. К сожалению, мы не выложились на все сто процентов, но не будем отчаиваться, будем работать дальше. Уверены, что дальше нас ждут большие успехи - как на будущей Олимпиаде, так и на других стартах", - заявила Осипова.

"Финал Кубка мира - величайшее событие для нас, это очень здорово. Приятно знать, что тебя столько людей поддерживают, что ты видишь, ради чего ты вообще занимаешься этим делом. Конечно, волнение есть, но оно приятное. Страха нет, наоборот, есть желание работать больше", - заключила она.

Финал Кубка мира завершится позднее в субботу.