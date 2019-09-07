День российской культуры пройдет в преддверии ЧМ по легкой атлетике в Дохе

ТАСС, 7 сентября. День культуры России пройдет 20 сентября в Дохе перед чемпионатом мира по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мероприятие пройдет в торговом центре Doha Festival City. Также в рамках этой программы в Дохе пройдут тематические дни культуры Бангладеш, Бразилии, Ганы, Индонезии, Индии, Кении, Нигерии, Палестины, Уганды, Эфиопии, Ямайки и Японии.

Российские легкоатлеты примут участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Официально сборная России представляться на турнире не будет, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить россиянам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.