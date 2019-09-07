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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Синицина и Кацалапов начали работу над новыми программами лишь в июне

По словам тренера спортсменов Александра Жулина, серебро чемпионата мира в Японии добавило фигуристам уверенности
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов начали работу над программами к предстоящему сезону только в июне из-за травмы партнера. Об этом ТАСС в субботу рассказал тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

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"У Никиты очень сильно болела нога - ему нельзя было кататься, поэтому впервые в карьере я делал программы в начале сезона, в июне, обычно мы заканчиваем эту работу в мае, а потом накатываем. В конце сезона у Никиты было подозрение на разрыв связок ноги, но оказалось, слава богу, очень сильное растяжение. Проблема заключалась в том, что врачи запретили ему залезать в конек", - сообщил Жулин.

"Но это сыграло добрую роль - они, понимая, что отстают, что нет времени на раскачивание, работали с удвоенной энергией, и вошли в форму даже раньше, чем обычно", - рассказал тренер.

Серебро, завоеванное танцевальным дуэтом на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), добавило фигуристам уверенности. "Это повлияло на них в положительную сторону. Некоторые задирают нос, а они сделали правильные выводы - стали работать еще больше, почувствовали уверенность в своих силах, поняли, что могут, и это сыграло свою роль. Думаю, в этом году мы еще добавим", - уверен Жулин.

В предстоящем сезоне спортсмены будут выступать в короткой программе под музыку из мюзикла "Поющие под дождем". "Это одна из моих любимых композиций, мой любимый мюзикл, мой любимый танцовщик Джин Келли, - сказал Жулин. - Я нисколько не сомневался в выборе, но большой проблемой был ритм - Келли поет несколько медленно, а при ускорении его голос начинал просто смешно звучать. Думал, что все пропало, но мы нашли выход - ускорили саму музыку, а голос оставили как есть, в итоге это получилось единым целым, что выгодно отличает эту программу".

Произвольная программа у фигуристов на музыку Антонина Дворжака в исполнении сербского скрипача Неманьи Радуловича. "Gypsy Melodies - музыка, которую Дворжак посвятил своей маме, очень известная мелодия. Радулович сыграл ее просто уникально, она меня сразу зацепила", - заключил Жулин.

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