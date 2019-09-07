Фигурист Самарин назвал открытые прокаты этапом подготовки и проверки себя

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Александр Самарин назвал участие в открытых прокатах сборной России по фигурному катанию этапом подготовки и проверки себя. Об этом спортсмен рассказал журналистам в субботу после исполнения короткой программы.

"Публике приятно увидеть спортсменов, а для нас это определенный этап подготовки и проверки себя, можно увидеть работу над ошибками прошлого сезона, услышать отзывы о программе наших специалистов, это полезно, - сказал Самарин. - Не раскрывали музыку, как и в прошлых сезонах, если у всех пошел тренд называть свою музыку, то мы решили придерживаться своих традиций. Тем более, что эффект неожиданности всегда полезен. Уже видел, что кто-то катается под эту же музыку, хотя и под другую нарезку, ну ничего, мы все разные фигуристы, чувствуем и делаем все по-своему".

"В межсезонье занимались и технической работой, и работой над второй оценкой, много трудились над связками, переходами. Сейчас нужно узнать мнение нашей федерации о программе, о том, как она смотрится на большом льду, но как я заметил, зрителям понравилось", - отметил фигурист.