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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Самарин назвал открытые прокаты этапом подготовки и проверки себя

Спортсмен рассказал, что в межсезонье трудился над связками и переходами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Александр Самарин назвал участие в открытых прокатах сборной России по фигурному катанию этапом подготовки и проверки себя. Об этом спортсмен рассказал журналистам в субботу после исполнения короткой программы.

"Публике приятно увидеть спортсменов, а для нас это определенный этап подготовки и проверки себя, можно увидеть работу над ошибками прошлого сезона, услышать отзывы о программе наших специалистов, это полезно, - сказал Самарин. - Не раскрывали музыку, как и в прошлых сезонах, если у всех пошел тренд называть свою музыку, то мы решили придерживаться своих традиций. Тем более, что эффект неожиданности всегда полезен. Уже видел, что кто-то катается под эту же музыку, хотя и под другую нарезку, ну ничего, мы все разные фигуристы, чувствуем и делаем все по-своему".

"В межсезонье занимались и технической работой, и работой над второй оценкой, много трудились над связками, переходами. Сейчас нужно узнать мнение нашей федерации о программе, о том, как она смотрится на большом льду, но как я заметил, зрителям понравилось", - отметил фигурист.

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