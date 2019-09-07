Сборная США по баскетболу обыграла команду Греции в матче второго этапа Кубка мира

ТАСС, 7 сентября. Мужская сборная США по баскетболу обыграла команду Греции в первом матче второго группового этапа Кубка мира. Соревнования проходят в Китае.

В матче группы К американцы обыграли греков со счетом 69:53. Самым результативным игроком в составе США стал Кемба Уокер (15 очков), в составе греческой команды - Янник Адетокунбо (15). Сборная США одержала четвертую победу подряд. Ранее чешские спортсмены оказались сильнее бразильцев (93:71).

За матч до окончания групповой стадии сборная США набрала 8 очков, вслед за ней идут команды Чехии и Бразилии (7), замыкает таблицу сборная Греции (6). В следующем матче американцы сыграют с бразильцами, а команда Чехии встретится со сборной Греции. Оба матча пройдут 9 сентября.

В группе L сборная Австралии обыграла команду Доминиканской Республики (82:76), сборная Франции переиграла команду Литвы (78:75). В турнирной таблице французы и австралийцы набрали по 8 очков, представители Литвы и Доминиканской Республики - по 6. В следующем туре французы сыграют с австралийцами, спортсмены из Доминиканской Республики - с литовскими баскетболистами.

Сборная США в 18-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером и четыре раза - бронзовым. Кубок мира завершится 15 сентября.