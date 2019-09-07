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Летние олимпийские виды спорта

Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский EPA-EFE/DAVID HECKER
Описание
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский
© EPA-EFE/DAVID HECKER

ТАСС, 7 сентября. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли голландцев Стефена ван де Велде и Кристиана Варенхорста в четвертьфинальном матче финала Мирового тура по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 19:21, 21:19, 15:11. В полуфинале россияне сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Полуфинальные матчи пройдут позднее в субботу.

В пятницу другие россияне Константин Семенов и Илья Лешуков, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив завершили выступление на турнире. В женской части финала Мирового тура российские пары не сумели пробиться в стадию плей-офф.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.

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