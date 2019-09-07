Переезд в США стал для фигуристов Тарасовой и Морозова психологической перезагрузкой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в спортивных парах, считают, что переезд в США, где спортсмены тренировались у Марины Зуевой, позволил им психологически перезагрузиться. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках".

"Первое время было сложно на тренировках, но постепенно втянулись - начинаем утром, заканчиваем часа в три дня, для нас это новый подход. Когда мы переехали, произошла и эмоциональная перезагрузка, ездим на пляж для восстановления", - рассказал Морозов.

Фигуристы отметили, что чувствуют потенциал в своей новой короткой программе: "В ней нет пустых мест. Мы чувствуем потенциал в этой программе, она будет мощной. Рады, что сделали открытые программы со зрителями - все поддерживают и аплодируют".

Тарасова и Морозов начали сотрудничать с Зуевой во время подготовки к сезону-2019/2020. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными победителями чемпионатов Европы.