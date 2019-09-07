Фигуристка Столбова призналась, что ожидание возвращения на лед было для нее приятным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Столбова, которая вернулась в большой спорт с новым партнером Андреем Новоселовым, призналась, что ожидание возвращения было для нее приятным. Об этом она рассказала журналистам в субботу после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках".

Ранее Столбова выступала в паре с Федором Климовым, спортсмены стали серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальном турнире и чемпионами Олимпиады в командном. Новоселов до сотрудничества со Столбовой представлял Францию.

"Мы катались в тренировочных костюмах - пока не успели сшить костюмы для выступлений. С Андреем так привыкли друг к другу, будто катаемся вместе уже пять лет. Спасибо всем зрителям за поддержку - ощущение ожидания выхода на лед было волнительным, но приятным".

Новоселов признался после проката, что его ощущения от выступления двоякие: "С одной стороны, очень рады представить программу, с другой, есть недочеты, над которыми еще надо работать".