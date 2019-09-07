Чемпионка Европы фигуристка Самодурова призналась, что ей нелегко входить в новый сезон

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова призналась, что ей было сложно входить в новый сезон, но она уже набирает форму. Об этом фигуристка рассказала журналистам в субботу после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках".

Спортсменка допустила во время проката падение с тройного флипа и ошиблась на тройном лутце.

"Не поняла своей ошибки, на разминке все делала с первого раза, - рассказала 17-летняя фигуристка, которая тренируется у Алексея Мишина. - Может быть, зажалась перед прыжком. Мне было сложно было входить в сезон, но я уже набираю форму".

Произвольные программы фигуристы представят в "Лужниках" 8 сентября.