Фигуристка Туктамышева назвала контрольные прокаты пинком в начале сезона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что предсезонные контрольные прокаты сборной дают ощущение спортсменам, что сезон уже начался. Об этом Туктамышева рассказала журналистам в субботу после короткой программы в "Лужниках".

"Прокаты на то и прокаты, чтобы показать техническим специалистам то, что у нас наработано, что можно улучшить, чтобы полностью быть готовым к выступлениям - они чистят программу. То, что это происходит со зрителями, дает нам сразу ощущение того, что сезон начался. Нужно выступать перед публикой, готовить платье, это сразу такой пинок. Сегодня я каталась уже в платье, потому что сразу мы едем на соревнования", - рассказала Туктамышева.

"К сожалению, мы не успели пока сделать костюм к произвольной программе, будем выкручиваться с помощью подручных материалов", - сообщила фигуристка.

В ходе проката Туктамышева исполнила тройной аксель, но допустила несколько ошибок: "Не получился сегодня каскад флип-тулуп, пока он для меня сложнее, чем тройной аксель. Каскад для меня новый, мне это интересно - я сделала шаг вперед по сравнению с тем сезоном".

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В прошлом году фигуристка впервые за три сезона квалифицировалась в финал Гран-при в Ванкувере, где заняла третье место.