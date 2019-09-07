Акинфеев отметил возрождение сборной России по футболу после ЧМ-2018

В пятницу сборная России в Глазго одержала победу над шотландцами со счетом 2:1. Следующий матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года россияне проведут 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана. Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев отметил возрождение национальной команды после выступления на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом Акинфеев заявил в субботу на встрече с болельщиками на спортивном празднике на День города в "Лужниках".

"Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее, - сказал 33-летний Акинфеев. - Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается. Матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем".

Также Акинфеев назвал финал Кубка УЕФА 2005 года против португальского "Спортинга" (3:1) любимым матчем в карьере. "Тогда мне было 19 лет, спортивная жизнь только начинается, а мне удалось выиграть Кубок УЕФА. Я не понимал, что мы сделали, лет через пять мы поняли, что это какое-то масштабное событие. Думаю, если бы сейчас мы выиграли Кубок УЕФА, это было бы более масштабное событие, потому что сейчас уже есть интернет и все такое, та победа для меня - колоссальное счастье, не мог себе даже такое представить", - отметил голкипер ЦСКА.

После чемпионата мира 2018 года в России Акинфеев завершил карьеру в сборной России, за которую выступал с 2004 года. Россиянин стал самым молодым дебютантом команды за всю историю национальной сборной, выйдя на матч против норвежцев в возрасте 18 лет и 20 дней. В составе российской команды Акинфеев провел 111 матчей, пропустив 95 мячей и 33 раза отыграв на ноль. По количеству игр за сборную голкипер занимает второе место в истории, уступая Сергею Игнашевичу, у которого в активе 126 матчей.