Алина Загитова призналась, что почти не нервничает в начале сезона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что практически не нервничает в начале сезона, хотя и испытала мандраж во время выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках". Об этом она рассказала в субботу журналистам.

"Было очень много зрителей, очень тепло поддерживали, посмотрим, как будет завтра. Для меня этот прокат как соревнования, не менее важен, мне нужно показать чистые программы. Сейчас готовлюсь спокойно, почти не нервничаю, хотя присутствует мандраж, адреналин, но благодаря этому даже легче прыгать", - рассказала 17-летняя Загитова.

Спортсменка призналась, что вкладывает в свою программу всю душу: "Программа мне очень дорога, я вкладываю всю душу. Она полностью сделана, но, может, будем что-то менять по ходу сезона", - сообщила Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире, а также серебряным призером в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.