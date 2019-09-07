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Футбол в России

Акинфеев признался, что его кумиром в детстве был Черчесов

По словам голкипера, нынешний главный тренер сборной России был для него идолом и примером

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что кумиром его детства является нынешний главный тренер сборной России по футболу и бывший голкипер столичного "Спартака" Станислав Черчесов. Такое признание Акинфеев сделал в субботу на встрече с болельщиками на спортивном празднике на День города в "Лужниках".

"Был ли у меня кумир? Когда я был маленьким, "Спартак" всегда играл в еврокубках, мне нравился Черчесов. Саламыч для меня был идолом и примером, чтобы я рос, смотря, как он играет", - сказал 33-летний Акинфеев.

Черчесов выступал за "Спартак" с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год. В составе красно-белых он становился двукратным чемпионом СССР (1987, 1989) и России (1992, 1993), а также обладателем Кубка СССР (1992).

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичАкинфеев, Игорь Владимирович
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