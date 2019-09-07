Фигуристка Трусова планирует включить тройной аксель в программы этого сезона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова планирует включить тройной аксель в программы нынешнего сезона, как только будет выполнять его чисто. Об этом спортсменка заявила журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

Короткая программа Трусовой поставлена под композицию "В пещере горного короля" из сюиты норвежского композитора Эдварда Грига.

"В целом довольна прокатом, но еще буду работать над всеми элементами, вращениями, скольжениями, прыжками. Люблю выступать на публике, получаю от этого удовольствие, поэтому мне очень нравится идея проведения такого мероприятия. Тренеры предложили мне эту музыку, мне она очень нравится, это в моем стиле, я получаю удовольствие от каждого движения в этой программе", - сказала Трусова.

"Работаю над тройным акселем, пока не делала его чисто, но есть план показать его в этом сезоне, как только буду делать его хорошо. Почему-то четверные пока мне делать легче, на удочке, конечно, тройной аксель уже получается", - добавила 15-летняя фигуристка.

Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота и серебра юниорского финала Гран-при, также в ее активе две победы на первенствах России среди юниорок. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй.