"Ак Барс" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 7 сентября. Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (2-я минута), Кирилл Петров (4), Мэтт Фрэттин (4), Владимир Ткачев (21), Микаэль Викстранд (24) и Вячеслав Основин (60), у "Сочи" отличились Никита Точицкий (22), Андрей Алтыбармакян (29) и Мальте Стрёмвалль (50).

Все матчи КХЛ, прошедшие в субботу, начались с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе восемь лет назад. Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава "Локомотива" и тренерский штаб.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" поднялся на третью строчку, набрав после трех матчей четыре очка, "Сочи" идет третьим на Западе, в активе клуба также четыре очка. В следующем матче казанский клуб примет на своей площадке магнитогорский "Металлург" 13 сентября, "Сочи" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 10 сентября.

В другом матче игрового дня хельсинкский "Йокерит" дома разгромил рижское "Динамо" со счетом 7:2 и одержал первую победу в чемпионате.

Результаты других матчей игрового дня: